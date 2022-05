Ucraina: miliziano simbolo resistenza si arrende e lascia Azovstal (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche per il miliziano ucraino è arrivata, come per centinaia di altri militari, l'ora della resa: l'uomo infatti è tra i soldati che hanno dovuto lasciare ieri la fabbrica di Mariupol per essere trasferiti nei territori separatisti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche per ilucraino è arrivata, come per centinaia di altri militari, l'ora della resa: l'uomo infatti è tra i soldati che hanno dovutore ieri la fabbrica di Mariupol per essere trasferiti nei territori separatisti. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Lascia l'Azovstal anche il miliziano della foto simbolo della resistenza. Appare in una immagine scortato… - FirenzePost : Ucraina: miliziano simbolo resistenza si arrende e lascia Azovstal - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Lascia l'Azovstal anche il miliziano della foto simbolo della resistenza. Appare in una immagine scortato da so… - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Lascia l'Azovstal anche il miliziano della foto simbolo della resistenza. Appare in una immagine scortato da so… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Lascia l'Azovstal anche il miliziano della foto simbolo della resistenza. Appare in una immagine scortato da so… -