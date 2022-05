Ucraina | Meloni | ' se vince Russia domani avremo Cina e io non voglio morire cinese' **

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "L'Ucraina è solo la punta di un'iceberg per nuovi assetti geopolitici, attenzione, selail vero vincitoreè ladi Xi Jinping, e io non". Lo dice la leader di Fdi Giorgia', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.

Advertising

songominollo : Primi frutti dei vertici fra #Meloni #Salvini e #Berlusconi-dopo una volata di stracci così,la pace #Ucraina-… - faleriad5 : RT @Cavalodiritorno: Ogni volta che sentirete la #Meloni urlare per 'difendere i diritti degli Italiani' ricordatevi che vuole tagliare i f… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Ucraina, Meloni: FdI sempre dalla parte dell’Italia con chiarezza e coerenza - GioSallusti : RT @aciapparoni: == Ucraina: Meloni, da Draghi linea sensata, FdI da parte Italia = - FrancescoTagli : RT @aciapparoni: == Ucraina: Meloni, da Draghi linea sensata, FdI da parte Italia = -

Corriere della Sera

... io non ci sto', dice rivolto al braccio destro di Giorgia, con cui da qualche tempo non ... Poi: 'Chi continua a parlare solo di armi e guerra non fa il bene dell', del mondo intero, non ...Ci dicono gli esperti che l'in questo momento è uno dei paesi più armati al mondo '. E ha ... Il percorso era condiviso, ma ci sono stati movimenti strani, da Renzi aper Craxi. Io le ... Meloni, cosa ha detto: la linea di FdI su Ucraina, Europa, tasse Roma, 19 mag. "La parte che mi fa sorridere di quel che dice Conte è che la loro posizione contro l'escalation militare fa paura, perché mi preme far notare a C ...Il centrodestra vive ore confuse. Dopo il vertice di martedì tenutosi ad Arcore, regna il gelo tra i leader. Giorgia Meloni è convinta che gli alleati storici siano interessati a “imbrigliare e fermar ...