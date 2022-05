Ucraina, media russi: si è arreso "Kalina", vicecomandante del battaglione Azov - Ma lui in un video smentisce: "Sono dentro l'Azovstal" (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo fonti vicine al Cremlino, Palamar si troverebbe nel centro di detenzione preventiva di Rostov sul Don. La smentita in un video sui gruppi Telegram di Kiev: 'Io e il mio comando siamo ancora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo fonti vicine al Cremlino, Palamar si troverebbe nel centro di detenzione preventiva di Rostov sul Don. La smentita in unsui gruppi Telegram di Kiev: 'Io e il mio comando siamo ancora ...

