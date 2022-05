Ucraina | Malpezzi | ' governo ha mandato per aiutare Kiev'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Nessuno quando si parla di aiuti militari prende una decisione a cuore leggero; noi del Partito Democratico certamente non lo abbiamo fatto nonostante una lettura caricaturale che pure vi è stata". Così la presidente dei senatori del Pd Simonanel suo intervento in aula dopo l'informativa del Presidente Draghi. "Il Pd crede nella forza pacificatrice - che significa costruire la pace e non solo evocarla - e sono convinta che se l'potrà sedersi a un tavolo con la Russia per trattare la pace e non già la sua resa, sarà perché l'abbiamo aiutata a difendersi e non l'abbiamo abbandonata. Ilha ricevuto unstraordinario a larghissima maggioranza da parte del Parlamento proprio con questa finalità e dentro il perimetro costituzionale". "Abbiamo il dovere di ...