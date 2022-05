Ucraina | Lupi | ' irresponsabile dividersi su politica estera'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mettere a rischio la credibilità internazionale del nostro Paese per gli equilibri di una forzaindecisa a tutto è da irresponsabili. Come è da irresponsabilisulla. Nelle tempeste internazionali si sta con il proprio Paese”. Lo ha affermato il presidente di 'Noi con l'Italia', Maurizio, dopo l'informativa alla Camera del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli ultimi sviluppi della guerra in

Ucraina. Lupi: "Conte smetta di abbaiare per conquistare una manciata di voti" Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mettere a rischio la credibilità internazionale del nostro Paese per gli equilibri di una forza politica indecisa a tutto è da irresponsabili. Come è da irresponsabili div ...Martedì, 17 maggio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Lupi (Noi con l'Italia): "Divisioni irresponsabili, lavorare insieme per arrivare a tregua" (Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2022 "Sarebbe da ..."