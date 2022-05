Advertising

ale_dibattista : Ieri a @diMartedi ho avuto uno scontro con Riotta sull'informazione ai tempi della guerra in Ucraina, sull'espansio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca annuncerà all'ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - Adnkronos : #Ucraina, Kiev: '231 bambini uccisi da inizio guerra'. - LaRagione_eu : #Ucraina: Secondo quanto reso noto dallo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate di #Kiev, la #Russia sarebbe in… -

...vuole arruolare anche gli studenti dei territori occupati della regione di Donetsk (est) nella guerra in: lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate di, ...07.40: "Dimezzato il raccolto del grano, crisi sarà mondiale" L'produrrà nel 2022 la metà del grano raccolto l'anno scorso: la stima è stata fatta dal ministro dell'agricoltura di, ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha consegnato al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres un documento elaborato per fermare la guerra in Ucraina: ecco i quattro punti del piano italiano.8.18 Kiev, raffica di bombardamenti sulla regione di Sumy - Le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ucraina di Sumy (est) lungo il suo intero confine con la Russia ...