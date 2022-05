Ucraina, il soldato russo processato per crimini di guerra chiede «perdono» in Aula. L’accusa: «Condannarlo all’ergastolo» (Di giovedì 19 maggio 2022) La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per Vadim Shishimarin, il primo soldato russo sotto processo per crimini di guerra in un tribunale di Kiev. In Aula il 21enne poche ore fa aveva ha chiesto «perdono» per i reati che egli stesso ha ammesso di aver commesso. Il soldato è accusato di omicidio premeditato e crimini di guerra, dopo che lo scorso 28 febbraio ha ucciso un civile di 62 anni nel villaggio di Shupakhivka, nella regione di Sumy, nel Nord-Est dell’Ucraina. Ieri Shishimarin si era dichiarato «pienamente colpevole» di aver sparato a un civile disarmato e ora rischia l’ergastolo. Quest’oggi, con la ripresa del processo presso il tribunale distrettuale Solomyansky della capitale Ucraina, ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per Vadim Shishimarin, il primosotto processo perdiin un tribunale di Kiev. Inil 21enne poche ore fa aveva ha chiesto «» per i reati che egli stesso ha ammesso di aver commesso. Ilè accusato di omicidio premeditato edi, dopo che lo scorso 28 febbraio ha ucciso un civile di 62 anni nel villaggio di Shupakhivka, nella regione di Sumy, nel Nord-Est dell’. Ieri Shishimarin si era dichiarato «pienamente colpevole» di aver sparato a un civile disarmato e ora rischia l’ergastolo. Quest’oggi, con la ripresa del processo presso il tribunale distrettuale Solomyansky della capitale, ...

