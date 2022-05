Ucraina, il Cremlino: 'Non conosciamo il piano italiano per il cessate il fuoco' (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Cremlino sostiene di non sapere nulla a proposito del piano presentato dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio all'Onu per arrivare in tempi rapidi al cessate il fuoco in quattro tappe. Lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilsostiene di non sapere nulla a proposito delpresentato dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio all'Onu per arrivare in tempi rapidi alilin quattro tappe. Lo ha ...

Advertising

andreapurgatori : Gen. Austin mindifesa #Usa tratta cessate il fuoco con gen. Shoigu mindifesa #Russia. Non dovrebbe essere mindifesa… - pietroraffa : == von der Leyen:'L'Ucraina è il granaio del mondo. Ostacolando le esportazioni vitali, la guerra del Cremlino mina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Sale il rischio di uno scontro Russia-Nato e la guerra nucleare', ha detto il portavoce del Cremlino, Dm… - MaMaurizi9 : RT @lenisa_agostino: ???????????? Armi laser per abbattere i droni in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: «Inceneriscono l'obiettivo in 5 secondi… - grancetto : RT @lenisa_agostino: ???????????? Armi laser per abbattere i droni in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: «Inceneriscono l'obiettivo in 5 secondi… -