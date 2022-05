Ucraina, attenzione alle false verità del pacifismo di maniera (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante sia ormai abbastanza evidente che i luoghi in cui si decidono le posizioni occidentali sul conflitto russo-ucraino sono altrove (gli ambienti militari anglo-americani, le stanze appartate e lontane dagli sguardi indiscreti del capitalismo finanziario), la costruzione della verità che orienta e sposta la pubblica opinione ha visto e vede la crescente influenza di due modelli di rappresentazione di matrice diversa, quanto convergenti nel proclamare la superiorità morale e culturale dell’opzione pacifista. Nel far crescere il numero dei convertiti alla tesi che le anime belle e/o gli spiriti superiori propugnano un cessate il fuoco a senso unico: fermare la resistenza Ucraina e – di conseguenza – accreditare come inevitabile l’avanzata russa. Dunque, il ripresentarsi di quel fenomeno novecentesco, tipico della cultura politica italiana, che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante sia ormai abbastanza evidente che i luoghi in cui si decidono le posizioni occidentali sul conflitto russo-ucraino sono altrove (gli ambienti militari anglo-americani, le stanze appartate e lontane dagli sguardi indiscreti del capitalismo finanziario), la costruzione dellache orienta e sposta la pubblica opinione ha visto e vede la crescente influenza di due modelli di rappresentazione di matrice diversa, quanto convergenti nel proclamare la superiorità morale e culturale dell’opzione pacifista. Nel far crescere il numero dei convertiti alla tesi che le anime belle e/o gli spiriti superiori propugnano un cessate il fuoco a senso unico: fermare la resistenzae – di conseguenza – accreditare come inevitabile l’avanzata russa. Dunque, il ripresentarsi di quel fenomeno novecentesco, tipico della cultura politica italiana, che in ...

