“Uccisa con un martello”. Musica sotto choc, il cantante arrestato per l’omicidio di una 18enne (Di giovedì 19 maggio 2022) Era ossessionato dai serial killer ed è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Bobbi-Anne McLeod, 18 anni. Il cantante e chitarrista Cody Ackland è stato arrestato per l’omicidio di un’adolescente avvenuto alla fermata dell’autobus a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra nella contea del Devon. Cody Ackland arrestato a 24 anni per il terribile omicidio di Bobbi-Anne McLeod. Il cantante e chitarrista della band indie locale Rakuda, conduceva una doppia vita e aveva una passione segreta per i serial killer, in particolare l’assassino statunitense Ted Bundy. Cody Ackland arrestato, il cantante in carcere per omicidio Cody Ackland è stato arrestato per aver picchiato la diciottenne Bobbi-Anne McLeod con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Era ossessionato dai serial killer ed è stato condannato all’ergastolo perdi Bobbi-Anne McLeod, 18 anni. Ile chitarrista Cody Ackland è statoperdi un’adolescente avvenuto alla fermata dell’autobus a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra nella contea del Devon. Cody Acklanda 24 anni per il terribile omicidio di Bobbi-Anne McLeod. Ile chitarrista della band indie locale Rakuda, conduceva una doppia vita e aveva una passione segreta per i serial killer, in particolare l’assassino statunitense Ted Bundy. Cody Ackland, ilin carcere per omicidio Cody Ackland è statoper aver picchiato la diciottenne Bobbi-Anne McLeod con un ...

