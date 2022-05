Uccide moglie a Rimini e ferisce figlia che la difende

Advertising

Un uomo di origini sudamericane avrebbe accoltellato laa Rimini e ferito in modo grave la figlia, tredicenne, che avrebbe tentato di dividere i genitori. È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a Rimini, in una casa di via ...Un uomo di origini sudamericane avrebbe accoltellato laa Rimini e ferito in modo grave la figlia, tredicenne, che avrebbe tentato di dividere i genitori. È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio, ...Dramma a Rimini dove un uomo ha ucciso la moglie e ha ferito gravemente la figlia 13enne: i fatti sono avvenuti oggi 19 maggio ...La coppia, marito e moglie, si occupavano della manutenzione del giardino del palazzo in cui è avvenuto il delitto.