Uccide la moglie e ferisce gravemente la figlia che ha tentato di difenderla

Un uomo di origini sudamericane avrebbe accoltellato la moglie a Rimini e ferito in modo grave la figlia, tredicenne, che avrebbe tentato di dividere i genitori. E' questa la prima ricostruzione di ...

