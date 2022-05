Uber | dal Garante Privacy multe per 4 | 2 milioni di euro | “Dati di utenti italiani trattati senza consenso e informazioni poco chiare”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ildellaha emesso due sanzioni nei confronti diB.V., con sede ad Amsterdam, eTechnologies Inc, con sede a San Francisco, da 2e 120milaciascuna: entrambe le società sono ritenute responsabili di informativa inidonea,, mancata notificazione all’Autorità nei confronti di oltre 1 milione e mezzo di, tra autisti e passeggeri. Le violazioni sono state riscontrate dalnel corso di accertamenti ispettivi nei confronti diItaly srl, a causa di un data breach denunciato nel 2017 dalla capofila statunitense. Nel data breach – avvenuto prima dell’applicazione del ...

Advertising

GPDP_IT : Informativa inidonea, dati trattati senza consenso, mancata notificazione all'Autorità: sono le violazioni riscontr… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Uber, dal Garante Privacy multe per 4,2 milioni di euro: “Dati di utenti italiani trattati senza consenso e informazio… - fattoquotidiano : Uber, dal Garante Privacy multe per 4,2 milioni di euro: “Dati di utenti italiani trattati senza consenso e informa… - LisaEbtg : RT @GPDP_IT: Informativa inidonea, dati trattati senza consenso, mancata notificazione all'Autorità: sono le violazioni riscontrate dal #Ga… - StartComNews : Uber, maxi-multa dal Garante Privacy: “Poca trasparenza sui dati” -

Nel dettaglio, si tratta di due multe di 2 milioni e 120mila euro ciascuna che sono state comminateGarante privacy aB. V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e aTechnologies Inc (...... sono queste le violazioni riscontrateGarante nei confronti sia dell'olandeseBv , che detiene la tecnologia per far funzionare l'app di, sia versotechnologies , la casa madre ...Poca trasparenza nel trattamento dei dati di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani tra autisti e passeggeri ...Roma, 19 mag. (askanews) - Due sanzioni di 2 milioni e 120mila euro ciascuna sono state comminate dal Garante privacy a Uber B.V. (UBV), con ...