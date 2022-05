Tutte i dossier di Erdogan, pensando al bilaterale Italia-Turchia (Di giovedì 19 maggio 2022) La decisione di scadenzare il bilaterale italo-turco nei giorni immediatamente successivi al summit Nato di Madrid di fine giugno dice più di impegni e annunci. Ovvero provare a coagulare una strategia d’insieme, sotto l’ombrello dell’alleanza atlantica, che porti ad una comunità di intenti non solo tra Italia e Turchia, ma tra Ankara e le strategie occidentali sia riflesse nella guerra in Ucraina e, più in generale, che nelle nuove sfide della geopolitica (in primis il dossier energetico nel Mediterraneo). Non mancano i punti di criticità e i dossier ancora aperti. F-35 No agli F-35 ma probabilmente sì agli F-16 in versione Viper: ecco il primo banco di prova delle relazioni tra Turchia e occidente (sponda atlantico Usa) nel mezzo delle trattative per l’ingresso di Svezia e Finlandia ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 maggio 2022) La decisione di scadenzare ilitalo-turco nei giorni immediatamente successivi al summit Nato di Madrid di fine giugno dice più di impegni e annunci. Ovvero provare a coagulare una strategia d’insieme, sotto l’ombrello dell’alleanza atlantica, che porti ad una comunità di intenti non solo tra, ma tra Ankara e le strategie occidentali sia riflesse nella guerra in Ucraina e, più in generale, che nelle nuove sfide della geopolitica (in primis ilenergetico nel Mediterraneo). Non mancano i punti di criticità e iancora aperti. F-35 No agli F-35 ma probabilmente sì agli F-16 in versione Viper: ecco il primo banco di prova delle relazioni trae occidente (sponda atlantico Usa) nel mezzo delle trattative per l’ingresso di Svezia e Finlandia ...

