"Turismo di ritorno", presentato il progetto per la riscoperta di borghi e aree interne (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Promuovere il Turismo, partendo dai borghi e dalle aree interne. Questa la nuova strada dello sviluppo sul territorio illustrata questo pomeriggio a Palazzo Paolo V con il progetto del Comitato Promotore Nazionale e Internazionale "2023 Anno del Turismo di ritorno". L'iniziativa è promossa da Rete Destinazione Sud ed è rivolta ai residenti all'estero per rilanciare l'immagine dell'Italia. Si punta sul Turismo e sugli investimenti, favorendo l'export, sugli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i nostri connazionali. Il primo incontro in Campania si è svolto nel capoluogo sannita. Erano presenti la senatrice Sandra Lonardo, l'assessore regionale al Turismo Casucci, il sindaco ...

