Turchia e Italia al gran bazar delle armi (Di giovedì 19 maggio 2022) Il destino dei curdi – e non solo il loro – si gioca al gran bazar delle armi, iniziato in queste ore tra Usa e Turchia per aggirare il veto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 19 maggio 2022) Il destino dei curdi – e non solo il loro – si gioca al, iniziato in queste ore tra Usa eper aggirare il veto L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RadiogogoGIANE1 : @SenatoStampa @SR_Studi @ItalyinEU @Europarl_IT @EU_Commission @EUCouncil @RaiNews @chiaraburtulo @matteosalvinimi… - RadiogogoGIANE1 : @SenatoStampa @SR_Studi @ItalyinEU @Europarl_IT @EU_Commission @EUCouncil @RaiNews @chiaraburtulo @matteosalvinimi… - leonixyz : @PoliticaPerJedi Se Svezia e Finlandia sanzionassero economicamente l'Italia come fanno con la Turchia saresti meno ipocrita - BifolcoAgostino : @CVCPhoto @gianlui48680666 @RaiNews Mi sfugge una cosa, come mai l Italia è piena di turchi ,Ci mancava il kebab?… - Ale__Vale_ : @Antonel57727969 I 30 gradi ci sono in Italia,ma lui purtroppo è in Turchia?????? -