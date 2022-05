(Di giovedì 19 maggio 2022) La famosaitaliana ha sportocontro RAI dopo l’infortunio in diretta: grossi grattacapi per Viale Mazzini. l’emittente pubblica RAI (fonte youtube)Anche i colossi dell’informazione sono talvolta investiti da vere e proprie bufere giudiziarie. È quanto annunciato nelle scorse ore dalladi fama internazionale Anna Oxa, che ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ladi Bari, con cittadinanza albanese, ha raccolto numerosi successi durante la sua proficua carriera musicale. Ha infatti partecipato in ben 14 edizioni del “Festival di Sanremo”, collezionando due sfolgoranti vittoriekermesse canora per eccellenza. Le sue collaborazioni con i BIGmusica impreziosiscono la sua lunga carriera: ha infatti ...

Advertising

Ck12 Giornale

... unoche serbava in sé tutti i crismi del game changing . L'opinione pubblica aveva ... nelle fasi che scandirono la disputa tra il primo ministro invincibile e il terzo epurato della" la ...di Franco Esposito Investite da unoda dividere in parti diseguali, Retequattro e lasi ritrovano alle prese con i micidiali effetti prodotti da discutibili scelte. L'intervista spot del ministro di Putin è ora oggetto di ... Tsunami in RAI: “Questa è violenza”, denuncia milionaria della cantante «Barletta val bene una Messa Il collegamento in diretta Rai Uno in programma per domenica 8 maggio, ore 10:55, dalla Basilica del Santo Sepolcro per la Giornata mondiale delle Vocazioni suscita uno t ...