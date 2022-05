True Lies: primo trailer della nuova serie prodotta da James Cameron (Di giovedì 19 maggio 2022) CBS ha distribuito il primo trailer di True Lies, serie prodotta da James Cameron e reboot dell'omonimo film che il regista ha diretto nel 1994. CBS ha distribuito il primo trailer di True Lies, serie prodotta da James Cameron e reboot dell'omonimo film che il regista ha diretto nel 1994. Interpretata da Steve Howey e Ginger Gonzaga, True Lies racconta la storia di Helen ed Harry, con la prima che crede che suo marito abbia una relazione sentimentale con un'altra donna, per poi scoprire che, in realtà, è una spia invischiata in importanti missioni segrete in tutto il mondo. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) CBS ha distribuito ildidae reboot dell'omonimo film che il regista ha diretto nel 1994. CBS ha distribuito ildidae reboot dell'omonimo film che il regista ha diretto nel 1994. Interpretata da Steve Howey e Ginger Gonzaga,racconta la storia di Helen ed Harry, con la prima che crede che suo marito abbia una relazione sentimentale con un'altra donna, per poi scoprire che, in realtà, è una spia invischiata in importanti missioni segrete in tutto il mondo. Il ...

