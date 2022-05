Trofeo Bonfiglio | Gonzalo Bueno si salva | out Sofia Costoulas

Advertising

PeruanoTenis : ITF JA '62° TROFEO BONFIGLIO' EN MILAN- ???? 1ra Ronda - Dobles Masculino ???? (1) Bueno - Buse d. ???? (WC) Cecchetti -… - Tennis_Ita : Trofeo Bonfiglio, il lituano Gaubas sconfigge Ciavarella e pone fine alle speranze azzurre - federtennis : In campo a Rabat per un posto nei QF: @MartinaTrevisa3 ?? Muguruza #Bronzetti ?? Burel ?? LIVE su @SuperTennisTv dalle… - Tennis_Ita : Trofeo Bonfiglio: c’è solo Niccolò Ciavarella - federtennis : ?? Live su #SuperTenniX il Trofeo Bonfiglio -

Perdere fa male sempre, figurarsi dopo 12 match - point non sfruttati. 'Non ci ho dormito per due notti'. Nel 2014 Matteo Berrettini usciva al primo turno deldi Milano contro l'australiano Harry Bourchier con il punteggio di 6 - 7 6 - 4 7 - 5. Una sconfitta dolorosa, 'una delle delusioni più grandi della mia carriera juniores'. Ma spesso ...Ilè un passaggio fondamentale. Ma è soprattutto un momento per capire, per confrontarsi. La vittoria è benvenuta, come sempre, ma non è (ancora) l'obiettivo primario. Per questo, i ...A Milano è in corso il torneo U18 in cui da giovanissimi sono passati tutti i più grandi giocatori del mondo. A cui spesso è andata ...Il Trofeo Bonfiglio è un passaggio fondamentale. Ma è soprattutto un momento per capire, per confrontarsi. La vittoria è benvenuta, come sempre, ...