"Tramite amicizia", il nuovo film di Alessandro Siani: il 6 giugno il primo ciak (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Tramite amicizia è il nuovo film di Alessandro Siani. Le riprese della nuova commedia del regista e attore napoletano, che sarà affiancato nella pellicola da Max Tortora e Matilde Gioli, si svolgeranno dal 6 giugno principalmente a Ferrara e in Emilia-Romagna per concludersi a Parigi. Lorenzo ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Quando però è il proprietario dell'azienda di dolciumi dove lavorano i suoi zii ad aver bisogno di un amico, tutto si scompiglierà e la vita di Lorenzo cambierà definitivamente. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una ...

