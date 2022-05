Toyota, per Dealerstat al primo posto per soddisfazione concessionari (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Giunto alla 19ma edizione, Dealerstat è lo studio che punta a indagare la soddisfazione dei concessionari auto nei confronti delle case automobilistiche. La rilevazione è avvenuta tra l’8 marzo e il 14 aprile, ha coinvolto 33 marchi e oltre il 60% dei concessionari italiani, per un totale di 1.378 questionari raccolti. I risultati sono stati presentati in occasione del Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia.Nella classifica complessiva di soddisfazione dei concessionari italiani, Toyota si aggiudica il 2° posto, al primo posto tra i brand generalisti. Particolarmente apprezzate dai concessionari Toyota ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Giunto alla 19ma edizione,è lo studio che punta a indagare ladeiauto nei confronti delle case automobilistiche. La rilevazione è avvenuta tra l’8 marzo e il 14 aprile, ha coinvolto 33 marchi e oltre il 60% deiitaliani, per un totale di 1.378 questionari raccolti. I risultati sono stati presentati in occasione del Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia.Nella classifica complessiva dideiitaliani,si aggiudica il 2°, altra i brand generalisti. Particolarmente apprezzate dai...

