Tortino di patate e zucchine dal cuore filante: Senza friggere e senza grigliare (Di giovedì 19 maggio 2022) Se non sai come avvicinare i più piccoli alle zucchine ho il rustico perfetto da proporti. Con pochissimi movimenti e in pochi minuti realizzeremo un piatto croccante, filante e saporito da leccarsi i baffi. Non dovremo grigliare o friggere nulla ma solo infornare. Sarà delizioso e piacerà a tutti, anche ai tuoi ospiti. Gli ingredienti che bisogna usare per questa ricetta sono: 15 gr di farina 00 1 zucchina 150 gr di mozzarella 3 patate 30 ml di olio extravergine d’oliva 4 uova Pangrattato 4 fette di prosciutto cotto Rosmarino Sale Ecco la ricetta perfetta da preparare se hai poco tempo a disposizione. Questo rustico alle zucchine e patate sarà un vero e proprio successo. Prima di tutto facciamo lessare le patate. Quando saranno pronte andiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 maggio 2022) Se non sai come avvicinare i più piccoli alleho il rustico perfetto da proporti. Con pochissimi movimenti e in pochi minuti realizzeremo un piatto croccante,e saporito da leccarsi i baffi. Non dovremonulla ma solo infornare. Sarà delizioso e piacerà a tutti, anche ai tuoi ospiti. Gli ingredienti che bisogna usare per questa ricetta sono: 15 gr di farina 00 1 zucchina 150 gr di mozzarella 330 ml di olio extravergine d’oliva 4 uova Pangrattato 4 fette di prosciutto cotto Rosmarino Sale Ecco la ricetta perfetta da preparare se hai poco tempo a disposizione. Questo rustico allesarà un vero e proprio successo. Prima di tutto facciamo lessare le. Quando saranno pronte andiamo ...

Advertising

Valenti63339244 : Buongiorno amici e Santa giornata a tutti. Oggi per pranzo cucino un tortino di patate con carciofi, speck e provo… - Melizieincucina : Tortino patate e peperoni con cubetti di prosciutto e provola affumicata. Semplice e gustosissima buona sia fredda… - mielefarina : Tortino di patate e besciamella - lorointavola : Tortino di patate e gamberi in crema di ceci - belladinotte23 : @beppe_peppe7 Il frico, non il frigo, tortino friulano di formaggio e patate -