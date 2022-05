Tornano i Festival, torna la musica all'aperto (Di giovedì 19 maggio 2022) di Giordano Casiraghi Giunto alla decima edizione, torna dal 2 al 5 giugno nel cuore del Cilento, per la prima volta a Paestum, Disorder . punto di riferimento della musica indipendente in Campania. ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) di Giordano Casiraghi Giunto alla decima edizione,dal 2 al 5 giugno nel cuore del Cilento, per la prima volta a Paestum, Disorder . punto di riferimento dellaindipendente in Campania. ...

Advertising

globalistIT : Tornano i Festival, torna la musica all’aperto - ParliamoDiNews : La reunion dei Gazosa: dopo il successo al Festival di Sanremo tornano con un nuovo singolo, “L’italiano`… - clarissa_gmai : RT @ferrazza: Riprende il Wired Next Fest in presenza e tornano le sane e vecchie abitudini, ovvero scegliere il nome del pass che dà dirit… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Tornano i Festival Rock a Vicenza: si comincia con il Riviera - calodesimone : RT @GDS_it: Forme strane e affascinanti tornano a volare nel cielo di San Vito Lo Capo. Dal 23 al 29 maggio tutti col naso all’insù per la… -