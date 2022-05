Torino vs Roma: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 19 maggio 2022) Venerdì 20 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Torino si affrontano Torino vs Roma. Si preannuncia un match equilibrato, delicato per i giallorossi che soffrono la pressione della qualificazione in Europa a causa della classifica stretta. Torino vs Roma: da dove iniziamo Torino Il Toro viene dalla vittoria esterna contro il Verona la seconda consecutiva in trasferta. I ragazzi di Juric poco e nulla hanno da chiedere ancora al campionato 21/22. Ancorati alla decima posizione in classifica e fuori dai tornei che contano. Sicuramente potranno affrontare un match con maggiore serenità e davanti il loro pubblico nella partita di chiusura. La squadra utilizzerà quasi sicuramente il 3-4-2-1 visto nel corso di tutta la stagione, con poche possibilità di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Venerdì 20 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. Si preannuncia un match equilibrato, delicato per i giallorossi che soffrono la pressione della qualificazione in Europa a causa della classifica stretta.vs: da dove iniziamoIl Toro viene dalla vittoria esterna contro il Verona la seconda consecutiva in trasferta. I ragazzi di Juric poco e nulla hanno da chiedere ancora al campionato 21/22. Ancorati alla decima posizione in classifica e fuori dai tornei che contano. Sicuramente potranno affrontare un match con maggiore serenità e davanti il loro pubblico nella partita di chiusura. La squadra utilizzerà quasi sicuramente il 3-4-2-1 visto nel corso di tutta la stagione, con pochetà di ...

