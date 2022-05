Torino, venerdì potrebbe essere l’ultima di Belotti: tre le possibili destinazioni! (Di giovedì 19 maggio 2022) Un ragazzo che in questa squadra è diventato uomo e poi capitano, facendosene bandiera. Una bandiera granata che ha rappresentato i suoi colori anche quando non li vestiva, come nel caso dell’Europeo vinto la scorsa estate a Wembley. Un torinista a tutti gli effetti, questo è stato Andrea Belotti. E’ stato, perchè molto probabilmente anche la sua bandiera si ammainerà domenica. Belotti Torino CalciomercatoCome riportato da La Stampa, l’attaccante del Torino può mettere in conto una piccola deroga sui tempi, ma deve decidere il suo futuro: “venerdì ci sarà l’ultima partita di campionato contro la Roma in casa ed i granata hanno rinnovato la loro offerta, mettendosi così in attesa di una risposta da parte del Gallo entro domenica. Per il classe ’93, le ultime tentazioni sono ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Un ragazzo che in questa squadra è diventato uomo e poi capitano, facendosene bandiera. Una bandiera granata che ha rappresentato i suoi colori anche quando non li vestiva, come nel caso dell’Europeo vinto la scorsa estate a Wembley. Un torinista a tutti gli effetti, questo è stato Andrea. E’ stato, perchè molto probabilmente anche la sua bandiera si ammainerà domenica.CalciomercatoCome riportato da La Stampa, l’attaccante delpuò mettere in conto una piccola deroga sui tempi, ma deve decidere il suo futuro: “ci saràpartita di campionato contro la Roma in casa ed i granata hanno rinnovato la loro offerta, mettendosi così in attesa di una risposta da parte del Gallo entro domenica. Per il classe ’93, le ultime tentazioni sono ...

