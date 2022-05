Torino | Juric | 'Se resto? Penso di sì Dipende da cosa vuole la società' E sul futuro di Belotti | Pobega e Mandragora

Advertising

calledope : RT @ToroGoal: ?? Le parole di #Juric pre #TorinoRoma: “ All'inizio del campionato abbiamo fatto poco o niente. Quando ero incazzato all'iniz… - Supereroe4 : RT @ToroGoal: ?? Le parole di #Juric pre #TorinoRoma: “Il nostro obiettivo dev'essere prendere qualcuno più forte di #Brekalo. Vedremo anche… - sportface2016 : #TorinoRoma, #Juric: '#Belotti ci dirà qualcosa dopo la partita' - TV7Benevento : Calcio: Juric, 'rinnovo Belotti? Dovrebbe darci una risposta dopo la Roma, poi discorso chiuso' -… - internewsit : Bremer, addio Torino? Juric conferma: «Lo perderemo. Lui tra i più forti» - -

...il prossimo anno ed erano pronti ad un importante sacrificio finanziario per trattenerlo a. ... Per Davide Vagnati, dunque, ci sarà tanto lavoro da fare perchéper i primi di luglio, ...- Una buona notizia per Karol Linetty: è tornato tra i convocati della sua Polonia. La ... Una soddisfazione per un giocatore che conha avuto pochissimo spazio: appena 16 presenze in ...... l'allenatore del Torino Ivan Juric in merito al rinnovo del capitano Andrea Belotti. "Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti", aggiunge il tecnico croato in ...La parola a Ivan Juric. "Grinta, voglia e determinazione. Chiedo questo ai miei giocatori. Di Brekalo so da due mesi che voleva andarsene, lo ringrazio per quello che ha fatto, è sempre stato ...