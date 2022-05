Together We Can, nuova iniziativa di Chicco dedicata alle mamme (Di giovedì 19 maggio 2022) Si tratta di un progetto di riprogettazione professionale e personale dedicato a mamme disoccupate o maleoccupate, realizzato in collaborazione con Piano C MILANO – Nell’ambito della campagna mammaE, Chicco sostiene un percorso di riprogettazione professionale per donne con figli fino a 10 anni, che desiderano o necessitano di ricollocarsi in ambito lavorativo. Un nuovo modo di creare sinergia tra donne. L’iniziativa si chiama Together We Can e si colloca nell’impegno che Chicco porta avanti da tempo a sostegno della libertà di scelta delle donne, perché le aspirazioni di una donna non sono e non devono essere incompatibili con la sua scelta di maternità. Ogni donna deve poter realizzare sé stessa in ogni sua dimensione, senza che una scelta implichi anche una rinuncia, perché ogni donna può essere ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) Si tratta di un progetto di riprogettazione professionale e personale dedicato adisoccupate o maleoccupate, realizzato in collaborazione con Piano C MILANO – Nell’ambito della campagna mammaE,sostiene un percorso di riprogettazione professionale per donne con figli fino a 10 anni, che desiderano o necessitano di ricollocarsi in ambito lavorativo. Un nuovo modo di creare sinergia tra donne. L’si chiamaWe Can e si colloca nell’impegno cheporta avanti da tempo a sostegno della libertà di scelta delle donne, perché le aspirazioni di una donna non sono e non devono essere incompatibili con la sua scelta di maternità. Ogni donna deve poter realizzare sé stessa in ogni sua dimensione, senza che una scelta implichi anche una rinuncia, perché ogni donna può essere ...

Advertising

Lopinionista : Together We Can, nuova iniziativa di Chicco dedicata alle mamme - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Mamme e carriera: formazione gratuita per un lavoro migliore. 'Together we can' - Il Giorno - bizcommunityit : Mamme e carriera: formazione gratuita per un lavoro migliore. 'Together we can' - qn_giorno : Mamme e carriera: formazione gratuita per un lavoro migliore. 'Together we can' - Il Giorno - INTJMultifandom : No raga ho letto uno spoiler della novel and....they literally can't be together??? Sarà un bad ending? Cioè se è v… -