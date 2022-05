Tmw | Pogba ha chiesto alla Juve di pareggiare l’offerta del Psg | vuole 10 milioni di euro l’anno

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 maggio 2022) Pare proprio che non basti la prospettiva di un romantico ritorno,i soldi. Gli stessi che gli darebbe il Psg. Per il centrocampista francesedel Psg – fa sapere il noto portale Tuttomercatoweb – è il parametro di riferimento:diecidipiù bonus. L’incontro del suo entourage con lantus, insomma, ha aperto “formalmente” una trattativa, ma non è affatto detto che questo basti. Certo è sintomatico di una linea che è cambiata: da giovani talenti a top player pronti, parametri zero di lusso. Andrà capitadella, che può sfruttare due elementi a suo vantaggio: il fatto che Torino resti una destinazione gradita a ...