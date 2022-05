Test Ingresso Medicina Eliminato, Messa: ci Sarà un Nuovo Percorso (Di giovedì 19 maggio 2022) Eliminato il Test d’Ingresso a Medicina. Chi vorrà intraprendere questo Percorso potrà farlo dal quarto anno di liceo. La ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, afferma: “Dall’anno prossimo non ci Sarà ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 19 maggio 2022)ild’. Chi vorrà intraprendere questopotrà farlo dal quarto anno di liceo. La ministra dell’Università, Maria Cristina, afferma: “Dall’anno prossimo non ci...

