Terribile schianto con la moto | morto campione di pattinaggio Riccardo Passarotto

Advertising

corriereadriatico.it

Pubblicato il 19 Maggio, 2022 'Che tragedia povero ragazzo e poveri genitori quanto dolore'. Dopo quella di Rovigo, un'altra comunità sconvolta da una tragedia, da un'altra giovane vita spezzata. ...FALCONARA - Quel tratto di strada maledetto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9 lungo la Statale 16 nel Comune di Falconara per un incidente stradale tra un autoarticolato ed un'... Terribile schianto autoarticolato-auto sulla Statale, donna di 35 anni in gravissime condizioni FALCONARA - Quel tratto di strada maledetto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9 lungo la Statale 16 nel Comune di Falconara per un incidente stradale tra un ...Passarotto era in sella alla sua moto, comprata da pochi giorni, e stava percorrendo via Nievo in direzione Buso. E' morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori E' morto in un incidente stradale avvenut ...