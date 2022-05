Terna, 'Premio Driving Energy 2022 – fotografia contemporanea' per promozione culturale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Cameras on Driving Energy" è il tema della prima edizione del concorso "Premio Driving Energy 2022 – fotografia contemporanea" promosso da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, presentato oggi a Roma. Un'iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Il Premio vuole generare valore durevole e diventare un punto di svolta per i fotografi, al fine di testimoniare che la fotografia è sempre più dentro il sistema dell'arte e dei suoi linguaggi, e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Cameras on" è il tema della prima edizione del concorso "" promosso da, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, presentato oggi a Roma. Un'iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alladello sviluppodel Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Ilvuole generare valore durevole e diventare un punto di svolta per i fotografi, al fine di testimoniare che laè sempre più dentro il sistema dell'arte e dei suoi linguaggi, e ...

