Terna lancia il premio fotografico Driving Energy, l'Ad Donnarumma: "Sarà aperto a tutti" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 maggio "Quello che lanciamo oggi è un premio alla fotografia. La volontà è di cogliere spunto da tutto ciò che è stimolante in questa arte. Un premio aperto a tutti, con particolare spazio ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 maggio "Quello chemo oggi è unalla fotografia. La volontà è di cogliere spunto da tutto ciò che è stimolante in questa arte. Un, con particolare spazio ai ...

Advertising

Affaritaliani : Terna lancia il premio fotografico Driving Energy, l'Ad Donnarumma: 'Sarà aperto a tutti' - infoiteconomia : Terna lancia il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea” - FIRSTonlineTwit : Terna lancia il premio Driving Energy 2022: fotografie per raccontare la transizione energetica del Paese - FIRSTon… - DigitalixMx : RT @messina_oggi: Driving Energy 2022, da Terna un premio per la fotografia contemporaneaROMA (ITALPRESS) - Terna, la società che gestisce… - messina_oggi : Driving Energy 2022, da Terna un premio per la fotografia contemporaneaROMA (ITALPRESS) - Terna, la società che ges… -