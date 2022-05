Tennis, solo su TimVision il Roland Garros 2022 con il canale Eurosport 4K (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 22 maggio al 5 giugno, solo su TimVision, sarà disponibile il canale Eurosport 4K per vivere con un’esperienza visiva unica le emozioni dei migliori match del Roland Garros 2022. Dopo le Olimpiadi Tokyo 2020 e le Olimpiadi Invernali Pechino 2022, TimVision si conferma la principale piattaforma streaming per lo sport in 4K.Tutti i giorni dalle ore 11, su Eurosport 1 i match di cartello dell’order of play, su Eurosport 2 le partite degli italiani e sui canali extra di Eurosport Player il live integrale di tutti gli 886... Leggi su digital-news (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 22 maggio al 5 giugno,su, sarà disponibile il4K per vivere con un’esperienza visiva unica le emozioni dei migliori match del. Dopo le Olimpiadi Tokyo 2020 e le Olimpiadi Invernali Pechinosi conferma la principale piattaforma streaming per lo sport in 4K.Tutti i giorni dalle ore 11, su1 i match di cartello dell’order of play, su2 le partite degli italiani e sui canali extra diPlayer il live integrale di tutti gli 886...

