Tennis: Roland Garros, esordio contro Tsitsipas per Musetti, Sinner trova un qualificato (Di giovedì 19 maggio 2022) Parigi, 19 mag. - (Adnkronos) - Sono 6 gli azzurri al via nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam del 2022, che scatta domenica 22 maggio sulla terra rossa di Parigi. Questi gli accoppiamenti dei Tennisti italiani. Fabio Fognini-Alexei Popyrin; Lorenzo Sonego-Peter Gojowczyk; Marco Cecchinato-Pablo Andujar; Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas; Jannik Sinner-qualificato. A loro si aggiunge Giulio Zeppieri che ha superato le qualificazioni. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Parigi, 19 mag. - (Adnkronos) - Sono 6 gli azzurri al via nel tabellone principale del, secondo Slam del 2022, che scatta domenica 22 maggio sulla terra rossa di Parigi. Questi gli accoppiamenti deiti italiani. Fabio Fognini-Alexei Popyrin; Lorenzo Sonego-Peter Gojowczyk; Marco Cecchinato-Pablo Andujar; Lorenzo-Stefanos; Jannik. A loro si aggiunge Giulio Zeppieri che ha superato le qualificazioni.

