“Tempesta perfetta, povera Ucraina”. Rizzo fotografa la realtà: “La guerra è tra Usa e Russia” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra gli ospiti della puntata del 19 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, c'è Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. Rizzo risponde al quesito della conduttrice: le armi servono per difendersi ma prolungano la guerra e allontanano la pace? “Io ho notato - risponde Rizzo - in questa vicenda che i politici e i giornalisti sono scatenati con l'elmetto, mentre i generali sono le persone più responsabili. È un tema! La propaganda è un'arma della guerra, serve per andare avanti. Oggi si è detto che c'è stato un contatto tra i capi di stato maggiore della Difesa di Usa e Russia, mentre la settimana scorsa Enrico Mentana ha costruito una cosa enorme sulla scomparsa di Valerij Gerasimov”. “Restiamo in casa nostra” sottolinea la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra gli ospiti della puntata del 19 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, c'è Marco, segretario generale del Partito Comunista.risponde al quesito della conduttrice: le armi servono per difendersi ma prolungano lae allontanano la pace? “Io ho notato - risponde- in questa vicenda che i politici e i giornalisti sono scatenati con l'elmetto, mentre i generali sono le persone più responsabili. È un tema! La propaganda è un'arma della, serve per andare avanti. Oggi si è detto che c'è stato un contatto tra i capi di stato maggiore della Difesa di Usa e, mentre la settimana scorsa Enrico Mentana ha costruito una cosa enorme sulla scomparsa di Valerij Gerasimov”. “Restiamo in casa nostra” sottolinea la ...

