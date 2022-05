Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Mercedesz e Nicolas: sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata (Di giovedì 19 maggio 2022) Eliminazioni, ma anche nuovi concorrenti perché l’avventura dei naufraghi in Honduras deve continuare. E il reality, l‘Isola dei Famosi, terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, tutta all’insegna dell’avventura. Ma chi tra i due naufraghi al Televoto, Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, dovrà lasciare il gioco provvisoriamente venerdì? E cosa succederà su Playa Sgamada? Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis al Televoto Sono due, come già anticipato, i naufraghi al Televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando della discussa Mercedesz Henger, che sull’Isola ha conosciuto e si è affezionata molto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Eliminazioni, ma anche nuovi concorrenti perché l’avventura dei naufraghi in Honduras deve continuare. E il reality, l‘dei, terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo 27 giugno, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione, tutta all’insegna dell’avventura. Ma chi tra i due naufraghi alHenger eVaporidis, dovrà lasciare il gioco provvisoriamente venerdì? E cosa succederà su Playa Sgamada?Henger eVaporidis alSono due, come già anticipato, i naufraghi al, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlandodiscussaHenger, che sull’ha conosciuto e si è affezionata molto a ...

