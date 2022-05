Tagli capelli corti le tendenze primavera-estate 2022, il bob di Rocio Munoz Morales (Di giovedì 19 maggio 2022) I Tagli capelli corti sono sempre molto gettonati e quindi non possono mancare nemmeno in questa primavera-estate 2022. In particolare si può prendere ispirazione da Rocio Munoz Morales che ha realizzato un bel bob, il vero protagonista dei prossimi mesi caldi. tendenze Tagli corti primavera-estate 2022 Il bob pari portato da Rocio Munoz Morales arriva alle spalle. Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha realizzato delle onde ampie e molto naturali. Questo hairstyle regala a Rocio uno stile molto femminile. La riga laterale è perfetta per enfatizzare la piega ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 19 maggio 2022) Isono sempre molto gettonati e quindi non possono mancare nemmeno in questa. In particolare si può prendere ispirazione dache ha realizzato un bel bob, il vero protagonista dei prossimi mesi caldi.Il bob pari portato daarriva alle spalle. Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha realizzato delle onde ampie e molto naturali. Questo hairstyle regala auno stile molto femminile. La riga laterale è perfetta per enfatizzare la piega ...

Advertising

BEAUTYDEAit : Tagli capelli medi 2022 primavera estate: tendenze in 120 immagini Dai long bob agli shag sbarazzini, dal caschetto… - _silverwinter : @ albe però ti tagli un pochino i capelli? grazie - poisonedmat : “chissà cosa nascondono dei b7s” hAVE YOU SEEN THEM ALLE MEDIE???? solo tagli di capelli orribili e swag - VanityFairIt : Tagli scalati, frange non troppo geometriche, wet look e styling poco composti. I consigli per un cambio look estivo - niiinacarrara : Nina che fai tagli i capelli e non dici niente? -