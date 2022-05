(Di giovedì 19 maggio 2022) Si chiude perla2022 di, scattati a Manchester: non ci sono medaglie per i quattro azzurri oggi impegnati. Il bilancio odierno parla infatti di un’eliminazione aie tre agli ottavi, con un match vinto e quattro persi nel complesso dagli italiani. Nei -49 kg femminilisupera agli ottavi la serba Vanja Stankovic con il punteggio di 10-5, ma poi si ferma aial cospetto della spagnola Adriana Cerezo Iglesias con lo score di 1-20. Nei -53 kg femminili Sarah Al Halwaniagli ottavi, battuta per 0-9 dalla lituana Gerda Tininkaite Meiå.all’esordio sia, che ...

Advertising

OA_Sport : Tutti i risultati degli azzurri in gara -

OA Sport

Si chiude per l'Italia la prima giornata degli Europei 2022 di, scattati a Manchester: non ci sono medaglie per i quattro azzurri oggi impegnati. Il bilancio odierno parla infatti di un'eliminazione ai quarti e tre agli ottavi, con un match vinto e ...Mamossa può raddrizzare il pomeriggio degli irpini che al 54' capitolano per la seconda ... autore di un intervento dasu Gallo, che ha lasciato gli irpini (che in questo momento ... Taekwondo, nessuna medaglia per l'Italia nella prima giornata degli Europei. Martina Corelli esce ai quarti, Dennis Baretta subito fuori Si chiude per l'Italia la prima giornata degli Europei 2022 di taekwondo, scattati a Manchester: non ci sono medaglie per i quattro azzurri oggi impegnati. Il bilancio odierno parla infatti di un'elim ...Celano – La Fighter Taekwondo Di Venanzio del tecnico Alessio Di Venanzio fa un bottino di medaglie al Campionato Interregionale Emilia Romagna di Cattolica. Dopo 3 anni di stop dovuto al Covid la ...