Svezia e Finlandia in Nato | Biden | “Da Usa forte sostegno a candidatura”

Advertising

mara_carfagna : Sanna Marin e Magdalena Andersson le due coraggiose premier di #Finlandia e #Svezia hanno chiesto formalmente l’ade… - martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - FerdiGiugliano : 'La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina ????, e alla minaccia che… - bb91687509 : RT @angelo_menel: certo è incredibile che svezia ???? e finlandia ???? abbiano chiesto l'ingresso nella Nato nonostante il parere contrario di… - voltairenetIt : La Turchia conferma la propria opposizione all'adesione di Finlandia e Svezia all'Alleanza Atlantica. Ebbene, in ra… -

Conpiù forti 'Non c'è dubbio che la Nato oggi sia importante, efficace e necessaria come non mai': così Joe Biden in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la ...16.58 Biden: "Forte sostegno all'ingresso dinella Nato" "Offro il forte sostegno all'adesione alla più potente Alleanza del mondo a". Lo ha detto il presidente ...Nato, Biden ha incontrato oggi alla Casa Bianca la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto.L’adesione di Helsinki e Stoccolma all’Alleanza Atlantica non preoccupa Vladimir Putin. “La Russia – afferma l’autocrate – non ha problemi con Finlandia e Svezia. La loro possibile adesione alla Nato ...