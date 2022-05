Stone Mattress | Lynne Ramsay dirigerà il film con Julianne Moore e Sandra Oh

(Di giovedì 19 maggio 2022) Saràa dirigere, l'adattamento del racconto di Margaret Atwood conOh.ha trovato la sua regista:l'adattamento cinematografico del racconto di Margaret Atwood conOh. La regista di A Beautiful Day - You Were Never Really Here porterà sul grande schermo il thriller dell'autrice di The Handmaid's Tale che dovrebbe iniziare le riprese il prossimo settembre in Islanda e Groenlandia. "Verna (), fisioterapista 60enne ormai in pensione e due volte vedova, si imbarca in una lussuosa crociera sull'Artico, ...

Julianne Moore (premio Oscar per 'Still Alice') e Sandra Oh ('Killing Eve', 'Grey's Anatomy') saranno le protagoniste del film '', adattamento dell'omonimo racconto scritto da Margaret Atwood , diventata famosissima come autrice del romanzo distopico 'Il racconto dell'ancella'. Regia e sceneggiatura sono della ...Stone Mattress ha trovato la sua regista: Lynne Ramsay dirigerà l'adattamento cinematografico del racconto di Margaret Atwood con Julianne Moore e Sandra Oh. La regista di A Beautiful Day - You ...Sandra Oh and Julianne Moore have boarded Lynne Ramsay's timely "Stone Mattress," Amazon's adaptation of Margaret Atwood's New Yorker short story, Deadline reported Wednesday. "With the current repeal ...