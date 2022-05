Stefania Craxi si dice atlantista come suo padre, ma la realtà è un’altra – quel famoso “no” agli USA (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quadro politico ha subito un profondo scossone dopo l’elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato. Un esito che ha di fatto determinato il suicidio politico del Movimento 5 Stelle, che avevano candidato Ettore Licheri al posto del senatore grillino Vito Petrocelli, fatto rimuovere per le sue posizioni filorusse. Il M5S aveva un accordo con il Partito Democratico per far eleggere un altro pentastellato ma nel segreto dell’urna le cose sono andate in maniera diversa. Il fatto che i grillini si siano impuntati su Licheri ha scatenato il disastro, dato che le altre forze politiche (PD in primis) avrebbero preferito Simona Nocerino, considerata più vicina a Luigi Di Maio. La mossa kamikaze del M5S ha reso ancora più precaria l’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, che già viveva un momento tutt’altro che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quadro politico ha subito un profondo scossone dopo l’elezione dia presidente della Commissione Esteri del Senato. Un esito che ha di fatto determinato il suicidio politico del Movimento 5 Stelle, che avevano candidato Ettore Licheri al posto del senatore grillino Vito Petrocelli, fatto rimuovere per le sue posizioni filorusse. Il M5S aveva un accordo con il Partito Democratico per far eleggere un altro pentastellato ma nel segreto dell’urna le cose sono andate in maniera diversa. Il fatto che i grillini si siano impuntati su Licheri ha scatenato il disastro, dato che le altre forze politiche (PD in primis) avrebbero preferito Simona Nocerino, considerata più vicina a Luigi Di Maio. La mossa kamikaze del M5S ha reso ancora più precaria l’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, che già viveva un momento tutt’altro che ...

