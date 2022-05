Stefania Craxi e il ritorno dell’Atlantismo della ragione: «Ma no alla subalternità agli Usa» (Di giovedì 19 maggio 2022) L’elezione a sorpresa della forzista Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri è stato il colpo che ha mandato in tilt il M5s, oltre a mandare su tutte le furie l’ex premier Giuseppe Conte, che accusa le altre forze della maggioranza di star «tramando per spingere il Movimento fuori dal governo». Il suo cognome, così come la sua tempra e imprevedibilità sul fronte della politica estera, è tutto un programma. O meglio, una dottrina, “nel nome del padre”. «La dottrina Craxi sosteneva che si aiutano in tutti i modi i popoli che stanno lottando per la libertà – ha spiegato in un’intervista a Il Mattino Stefania Craxi -. Ma dico anche che è necessario crescere in autonomia e autorevolezza in campo internazionale per incidere in ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) L’elezione a sorpresaforzistaa presidenteCommissione Esteri è stato il colpo che ha mandato in tilt il M5s, oltre a mandare su tutte le furie l’ex premier Giuseppe Conte, che accusa le altre forzemaggioranza di star «tramando per spingere il Movimento fuori dal governo». Il suo cognome, così come la sua tempra e imprevedibilità sul frontepolitica estera, è tutto un programma. O meglio, una dottrina, “nel nome del padre”. «La dottrinasosteneva che si aiutano in tutti i modi i popoli che stanno lottando per la libertà – ha spiegato in un’intervista a Il Mattino-. Ma dico anche che è necessario crescere in autonomia e autorevolezza in campo internazionale per incidere in ...

Advertising

CarloCalenda : Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tr… - SimoneAlliva : Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'… - elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - XERDAN_Design : RT @Marco_dreams: E comunque la nuova Presidentessa della Commissione Esteri si chiama Stefania Gabriella ANASTASIA Craxi. E si batteva tem… - MANUELA12614661 : RT @Ci1812: “ sono figlia di un uomo che non ha mai esitato a mandare armi a chi lotta per la libertà” Stefania Craxi -