Startup tech, arrivano gli investimenti di Scientifica Venture Capital e Innova Venture (Di giovedì 19 maggio 2022) Scientifica Venture Capital e Innova Venture, fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, hanno sottoscritto un'importante partnership a sostegno delle Startup del Lazio. Due importanti investitori nel Venture Capital uniscono risorse private e pubbliche per supportare insieme l'Innovazione in campo scientifico e fornire ai ricercatori gli strumenti necessari a rendere concreti i loro progetti di tech transfer, con particolare focus in ambito deep tech e hard tech. La rete di investimento Scientifica ...

