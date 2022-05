Spunta il piano italiano per la pace. Ma ecco i nodi da sciogliere (Di giovedì 19 maggio 2022) Cessate il fuoco, neutralità dell’Ucraina, sovranità su Crimea e Donbass, nuovo patto sulla sicurezza internazionale. Sono questi i quattro punto del piano italiano per una pace in Ucraina che è stato elaborato dal ministero degli Esteri e da Palazzo Chigi e presentato dal ministro Lugi Di Maio alle Nazioni Unite. A dare la notizia e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 19 maggio 2022) Cessate il fuoco, neutralità dell’Ucraina, sovranità su Crimea e Donbass, nuovo patto sulla sicurezza internazionale. Sono questi i quattro punto delper unain Ucraina che è stato elaborato dal ministero degli Esteri e da Palazzo Chigi e presentato dal ministro Lugi Di Maio alle Nazioni Unite. A dare la notizia e InsideOver.

Advertising

tuttonapoli : Spunta Arnautovic a sorpresa! Repubblica: 'Il Napoli ci pensa come bomber di scorta' - TuttoCagliari : Cagliari, spunta il nome di Iachini per la prossima stagione - TuttoCagliari : Cagliari, spunta il nome di Iachini per la prossima stagione - about__sven : ho passato 4 giorni a cercare il testo di un maledettissimo piano regolatore in provincia di Varese per fregare tut… - offerte_oggi : ?? Piastra ad induzione,AMZCHEF piano Cottura a induzione elettrica con superficie in ?? A soli 50,96€ invece di 59,… -