Sport italiano sotto choc | l’ex campione del mondo morto in un incidente stradale a 26 anni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Riccardo Passarottoin uniridato di pattinaggio a rotelle èa 26noto e stimato in città e non solo, aveva mosso i primi passi nello Skating Club Rovigo, eccellenza nazionale del pattinaggio in linea, con cui aveva vinto tanti ori italiani ed europei e conquistato, nel 2015, l’oro mondiale a Taiwan. Ancora da ricostruire in pieno la dinamica. A quanto si apprende il ragazzo stava tornando mercoledì sera a casa dal lavoro di body builder a bordo della sua moto. Per cause ancora da accertare il verso le 21.30 in località Buso di Rovigo, Riccardo ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro una centralina dell’Enel. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, il personale del Suem118 ha portato d’urgenza in ospedale il ...