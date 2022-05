Spezia, dirigenza a Losanna per trattare sconto su blocco mercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la salvezza raggiunta pochi giorni fa sul campo, per lo Spezia è tempo di un’altra battaglia, stavolta fuori dal rettangolo di gioco. Infatti, i liguri si sono visto imporre, lo scorso gennaio, un blocco del mercato in entrata per quattro sessioni a causa della violazione dell’art. 19 del Regolamento sul trasferimento internazionale dei calciatori. Tra oggi e domani, la dirigenza del club, compreso il presidente Platek, saranno a Losanna per trattare, davanti Tribunale Arbitrale dello Sport, uno sconto su tale pena. La sentenza dovrebbe arrivare entro il 1° luglio, così da non influenzare il mercato del club in caso di sospensione o annullamento della pena; ipotesi che sembrano però remote, visto che il blocco è stato comminato, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la salvezza raggiunta pochi giorni fa sul campo, per loè tempo di un’altra battaglia, stavolta fuori dal rettangolo di gioco. Infatti, i liguri si sono visto imporre, lo scorso gennaio, undelin entrata per quattro sessioni a causa della violazione dell’art. 19 del Regolamento sul trasferimento internazionale dei calciatori. Tra oggi e domani, ladel club, compreso il presidente Platek, saranno aper, davanti Tribunale Arbitrale dello Sport, unosu tale pena. La sentenza dovrebbe arrivare entro il 1° luglio, così da non influenzare ildel club in caso di sospensione o annullamento della pena; ipotesi che sembrano però remote, visto che ilè stato comminato, ...

