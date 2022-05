Spallanzani, primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) L'istituto Spallanzani in una nota comunica che il vaiolo delle scimmie è arrivato in Italia: 'Identificato allo Spallanzani di Roma il primo caso vaiolo delle scimmie in Italia '. Nel comunicato si ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) L'istitutoin una nota comunica che ilè arrivato in: 'Identificato allodi Roma ilin'. Nel comunicato si ...

