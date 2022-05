Sorteggio tabellone Roland Garros 2022 in tv oggi: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutto pronto per il Sorteggio del Roland Garros 2022, secondo slam stagionale. Il prestigioso e storico major illuminerà la città di Parigi grazie al talento dei campioni protagonisti sul rosso francese; prima dell’inizio dell’evento, in data 22 maggio, sarà interessante constatare quali saranno gli accoppiamenti e i percorsi dei tennisti presenti in tabellone. Tutti i big saranno al via del torneo francese, da Rafa Nadal a Novak Djokovic, passando per Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz e, tra le donne, Iga Swiatek e Ons Jabeur. Tra gli azzurri spiccano Jannik Sinner e Fabio Fognini, così come Camila Giorgi e Jasmine Paolini; mentre il grande assente sarà Matteo Berrettini, ancora limitato da problemi fisici e nuovamente in campo solo dal periodo su erba. SEGUI LA diretta TESTUALE Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutto pronto per ildel, secondo slam stagionale. Il prestigioso e storico major illuminerà la città di Parigi grazie al talento dei campioni protagonisti sul rosso francese; prima dell’inizio dell’evento, in data 22 maggio, sarà interessante constatare quali saranno gli accoppiamenti e i percorsi dei tennisti presenti in. Tutti i big saranno al via del torneo francese, da Rafa Nadal a Novak Djokovic, passando per Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz e, tra le donne, Iga Swiatek e Ons Jabeur. Tra gli azzurri spiccano Jannik Sinner e Fabio Fognini, così come Camila Giorgi e Jasmine Paolini; mentre il grande assente sarà Matteo Berrettini, ancora limitato da problemi fisici e nuovamente in campo solo dal periodo su erba. SEGUI LATESTUALE Il ...

