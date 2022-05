Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo partito, staccato di oltre 2 punti il Pd (Di giovedì 19 maggio 2022) Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è il primo partito Italiano secondo il Sondaggio di Porta a Porta realizzato da Noto Sondaggi . Per il partito di Giorgia Meloni, le preferenze sarebbero il 22.5 % ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022)d'è ilno secondo ilo di Porta a Porta realizzato da Noto. Per ildi Giorgia Meloni, le preferenze sarebbero il 22.5 % ...

Advertising

repubblica : Sondaggi politici, FdI avanti ma il Pd lo insegue. Lega sempre terza. Cresce Azione/+Europa che arriva al 5% - alfonso_unial : Sondaggi politici, Supermedia Youtrend: balzo in avanti di Fratelli d'Italia. Pd, Lega, M5S e FI arretrano. Ha capi… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sondaggi politici, Supermedia Youtrend: balzo in avanti di Fratelli d'Italia. Pd, Lega, M5S e FI arretrano - serenel14278447 : ?? Preoccupanti gli italiani che la votano. Dice ciò che i qualunquisti vogliono sentire Sondaggi politici, Supermed… - repubblica : Sondaggi politici, Supermedia Youtrend: balzo in avanti di Fratelli d'Italia. Pd, Lega, M5S e FI arretrano -