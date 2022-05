Sondaggi Ipsos: ingresso Finlandia e Svezia nella Nato, tra gli italiani prevalgono i contrari (Di giovedì 19 maggio 2022) Nessuno uscirà vittorioso dalla guerra in Ucraina. Ad esserne convinta è la maggioranza degli italiani (56%) intervistati da Ipsos nei Sondaggi realizzati per la trasmissione Di Martedì su La7. In pochi credono nella vittoria dell’Ucraina (20%) o della Russia (12%). Emerge la voglia di pace degli italiani: il 64% afferma di plaudire il premier Draghi soprattutto quando parla di trattative per far cessare il conflitto anziché quando preme il tasto del sostegno anche militare all’Ucraina (27%). Sul ruolo degli Usa nel conflitto tra Kiev e Mosca, la maggioranza degli italiani resta diffidente. Per il 65%, Washington sta agendo seguendo i suoi interessi e danneggiando così Europa e Italia. Solo un intervistato su quattro pensa che gli Usa col loro agire stiano difendendo gli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 maggio 2022) Nessuno uscirà vittorioso dalla guerra in Ucraina. Ad esserne convinta è la maggioranza degli(56%) intervistati daneirealizzati per la trasmissione Di Martedì su La7. In pochi credonovittoria dell’Ucraina (20%) o della Russia (12%). Emerge la voglia di pace degli: il 64% afferma di plaudire il premier Draghi soprattutto quando parla di trattative per far cessare il conflitto anziché quando preme il tasto del sostegno anche militare all’Ucraina (27%). Sul ruolo degli Usa nel conflitto tra Kiev e Mosca, la maggioranza degliresta diffidente. Per il 65%, Washington sta agendo seguendo i suoi interessi e danneggiando così Europa e Italia. Solo un intervistato su quattro pensa che gli Usa col loro agire stiano difendendo gli ...

